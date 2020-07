Fonseca “Voci su altri allenatori alla Roma? Nessun fastidio”

ROMA (ITALPRESS) – "Se mi da' fastidio leggere di altri allenatori al mio posto sulla panchina della Roma? Nessuno". Nonostante le tre sconfitte consecutive, la Champions ormai sfumata e il rischio di perdere anche la qualificazione diretta in Europa League, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca e' concentrato sul finale di stagione e non si sente in bilico. "Il Napoli ha avuto molto merito, ma devo far capire alla squadra che una sconfitta e' solo una sconfitta – ha spiegato il portoghese tornando, alla vigilia della sfida contro il Parma, sul ko contro la squadra di Gattuso – Non siamo soddisfatti quando non vinciamo, ma la sconfitta non puo' influenzarci cosi' tanto. Dobbiamo cambiare questa mentalita' e ci stiamo lavorando". Domani sera all'Olimpico la Roma deve tornare a fare punti. "Il Parma e' una squadra molto aggressiva ed e' una delle migliori in contropiede. E' molto pericolosa e ha dei giocatori forti in attacco – ha avvertito Fonseca – Non credo che cambiero' molto nel modulo: Smalling non puo' giocare, Zappacosta e' stato molto tempo infortunato e ha qualche fastidio". Infine una battuta su Zaniolo, tornato in campo a Napoli dopo mesi di stop per l'infortunio al ginocchio: "Se l'ho inserito al San Paolo vuol dire che era pronto per giocare, ma non dall'inizio – ha osservato Fonseca – Non puo' restare in campo per molto tempo, ma trenta minuti andavano bene. Non e' nella migliore condizione, ma contro il Napoli ha giocato bene: dobbiamo avere attenzione per la sua situazione visto che e' stato fermo molto tempo". (ITALPRESS). spf/pal/gm/red 07-Lug-20 17:13