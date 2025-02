Forza Italia in Sicilia raggiunge 16 mila iscritti, Caruso “Risultato straordinario”

PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia in Sicilia ha raggiunto un traguardo straordinario con quasi sedicimila iscritti, un risultato che supera ampiamente il già eccezionale dato dello scorso anno”. Lo dichiara Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia in Sicilia.

“Questi numeri attestano il crescente e sempre più profondo radicamento territoriale del nostro movimento politico e la sua grande capacità di attrazione per tutti coloro che si identificano nel Partito Popolare Europeo, riconoscendo nella libertà, nel garantismo, nella centralità dell’individuo i propri valori di riferimento”, prosegue Caruso, sottolineando che “Forza Italia si conferma un partito capace di accogliere e valorizzare centinaia di amministratori locali, giovani, donne, imprenditori e tantissimi attivisti che con passione e dedizione lo rappresentano quotidianamente sul territorio. Questo grande spirito e questa straordinaria energia ci accompagnano verso la stagione congressuale che prenderà il via il 28 febbraio, un importante percorso democratico che porterà all’individuazione di un gruppo dirigente forte, competente e rappresentativo per la gestione del partito nei singoli territori”.

