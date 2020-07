Fotografia: da giovedì 23 a Palermo “Just a Moment” di Massimiliano Ferro

Immagini che raccontano la vita che scorre veloce e con essa quella di uomini e donne, cose che ci passano inosservate, ritratti e situazioni catturati nella loro naturale immediatezza e che in quella data combinazione non torneranno più, permettendo al fruitore di percepire il pathos sotteso.

“Just a moment” è la personale fotografica di Massimiliano Ferro, a cura di Graziella Bellone, che verrà inaugurata giovedì 23 luglio, alle 17.30, nei locali del “Graal Wine bar” di via S. Oliva 12, a Palermo. L’esposizione comprende 30 fotografie, realizzate tutte a colori in giro per l’Italia, in cui Massimiliano Ferro riesce con grande sensibilità e professionalità a immortalare, durante i suoi viaggi, un insieme unico e variegato di istanti in cui soggetti animati e inanimati vengono colti nella loro fuggevole ma potente unicità.

“Il leitmotiv – sottolinea Graziella Bellone, curatrice della mostra – è celebrare l’attimo in senso tutt’altro che banale: ogni momento del presente è unico e prezioso, occorre non smarrirlo e assaporare anche le più piccole emozioni, come quelle che hanno lasciato Massimiliano Ferro con il fiato sospeso”.

La presentazione avverrà in diretta Facebook e nel rispetto delle norme Covid ancora vigenti. Ingresso gratuito fino al 30 agosto, dal martedì alle domenica 18.30-23.