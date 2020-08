“Fotoriflettendo”, a Castelbuono mostra antologica sul concorso fotografico

L’ associazione “Fotoriflettendo” ha ritenuto, alla luce dell’emergenza Coronavirus , rinviare integralmente la 21esima edizione del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono al prossimo anno 2021.

“Portare avanti la 21° edizione – spiega Vincenzo Cucco, presidente e responsabile della manifestazione – sarebbe risultata assai problematica, dovendo tener conto di tutte le norme a tutela della sicurezza sanitaria soprattutto per il distanziamento e delle difficoltà di spostamento per i fotoamatori, sia al fine della realizzazione delle foto sia per il raggiungimento della sede della manifestazione in occasione della premiazione. Privare la manifestazione della presenza fisica, limitandola anche al minimo, non avrebbe permesso di cogliere quella sensazione di compartecipazione e di entusiasmo sia dei partecipanti che del pubblico nel godimento delle immagini”.

In alternativa allo svolgimento dell’evento come concorso/mostra l’associazione Fotoriflettendo per mantenere il senso della continuità, sempre nel periodo 18/26 agosto nella location “Centro Sud” si svolge l’evento: “Fotoriflettendo: ritorno al presente. Mostra antologica del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono” con opere fotografiche già selezionate, da personalità del settore fotografico, fra le vincitrici, fino alla XX edizione 2019.

La mostra sarà aperta al pubblico alle ore 19,00 del 18 agosto e sarà visitabile, gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,30. Durante gli orari di visita saranno rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa igienico sanitaria attuale.

Saranno in mostra 40 opere fotografiche selezionate, fra le 460 premiate dal 2004 al 2019, dalla super-giuria composta da Vincenzo Cucco, Piero Longo, Simonetta Trovato, Dario D’India, Tony Gentile, Fabio Savagnone e Tullio Puglia.

Per info: cell.3294516427 e info@fotoriflettendo.com