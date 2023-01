Fp Cgil Sicilia, al via dodicesimo congresso regionale

PALERMO (ITALPRESS) – Fp Cgil Sicilia celebra il dodicesimo Congresso regionale. Una due giorni, oggi e domani, legata al tema nazionale “Il lavoro crea il futuro”, ma con uno specifico focus su “Pubblica Amministrazione in Sicilia declinato agli aspetti dell’occupazione, dell’innovazione e della qualificazione”. Ad ospitare l’iniziativa, la sala meeting dell’Astoria Palace Hotel, in via Montepellegrino 62.

La prima giornata dei lavori sarà caratterizzata dalla relazione del Segretario Generale della Funzione Pubblica siciliana, Gaetano Agliozzo. Il suo intervento è previsto intorno alle ore 15. Agliozzo traccerà il bilancio dei quattro anni di mandato che hanno visto impegnato, sempre in prima linea, il Sindacato di categoria nelle azioni di lotta e nei Tavoli delle trattative a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Isola. In rassegna “gli importanti risultati raggiunti – si legge in una nota -, ma anche criticità e vecchie e nuove rivendicazioni su cui Fp assicura presenza, battaglia e incisive prese di posizione”. A seguire, dopo il saluto degli ospiti, si aprirà il dibattito. La giornata sarà chiusa da Francesco Lucchesi, Segretario Regionale Cgil Sicilia.

La giornata di venerdì riflettori puntati, con inizio fissato alle ore 10.30, sulla “Pubblica Amministrazione” con una Tavola rotonda alla quale parteciperanno: Luca Bianchi, Direttore Svimez, Andrea Baldassare, Responsabile Area Content Forum Pa, Barbara Francavilla, Segretaria Nazionale Fp Cgil, Antonio La Spina, Sociologo, Alfio Mannino, Segretario Generale Cgil Sicilia e Salvatore Taormina, Capo di Gabinetto Assessorato Regionale Autonomie Locali. Ad introdurre il dibattito, moderato dalla giornalista del Tgr Sicilia Lidia Tilotta, sarà Monica Genovese, Segretario Regionale FP Cgil Sicilia.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 14,30, la ripresa del dibattito congressuale che culminerà con l’elezione del Segretario Generale della Fp Cgil Sicilia.

credit photo agenziafotogramma.it

