Frana Ischia, Piantedosi “Situazione molto grave e in evoluzione”

ROMA (ITALPRESS) – "Al momento non ci sono morti accertati". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco per seguire in video conferenza con tutte le istituzioni impegnate le operazioni di soccorso per la frana a Casamicciola. "C'è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso, le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative, ma stiamo mandando mezzi sia via mare che con il sorvolo aereo. È una situazione in evoluzione molto grave da seguire", ha aggiunto Piantedosi. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con i ministri Piantedosi e Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo che ha colpito Ischia. "Il Governo – si legge in una nota di Palazzo Chigi – esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi". – foto screenshot video ministero dell'Interno – (ITALPRESS). sat/red 26-Nov-22 13:17