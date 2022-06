Franceschini “Italia sosterrà candidatura di Odessa nella lista Unesco”

ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia sosterrà l'Ucraina nella predisposizione del dossier di candidatura di Odessa per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco". Lo rende noto il ministro della Cultura, Dario Franceschini che aggiunge: "sono lieto di dare seguito immediato alla richiesta fattami dal Ministro della Cultura Ucraino, Oleksander Tkachenko, e dal Sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, per sostenere l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale di Odessa, città di grande bellezza ed interesse storico-artistico, legata all'Italia da una moltitudine di rapporti intessuti negli anni, oggi oggetto di una brutale aggressione militare". Raccogliendo l'appello delle autorità ucraine, il Ministero della Cultura italiano mette a disposizione dell'Ucraina le proprie competenze e l'ampio expertise maturato nel settore della Convenzione sul Patrimonio Mondiale UNESCO per l'elaborazione dei documenti di candidatura della città di Odessa. La candidatura, una volta conclusa e presentata all'UNESCO, potrebbe essere valutata già durante il prossimo Comitato del Patrimonio Mondiale nella categoria delle iscrizioni "in emergenza". Si tratta di una particolare procedura, prevista dalle Linee Guida Operative della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, adottata in casi d'urgenza e caratterizzata dai tempi ridotti della valutazione. La proposta italiana è stata ufficialmente inviata dall'UNESCO al Ministero della cultura ucraino. La proposta di iscrizione della città di Odessa e del suo porto è stata inserita nella Lista propositiva nazionale ucraina nel 2009. Il Ministero della Cultura ha agito in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale attraverso la Rappresentanza italiana all'UNESCO. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mgg/com 14-Giu-22 13:26