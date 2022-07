Francesco Vannini il 27 luglio al Coast to Coast Ausonia a Palermo

La tenerezza in una chitarra, da godersi in un ampio giardino al tramonto e cocktail in mano.

Può riassumersi così la serata che proporrà mercoledì 27 luglio alle 19 Francesco Vannini al “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Il cantautore palermitano porterà il suo show chitarra e voce “Il giro del pop”, che il cantautore definisce «un concerto che percorre in maniera randomica la storia del pop italiano ed internazionale, andando a pescare classici senza tempo, perle dimenticate, tormentoni e meteore delle classifiche, buoni per cantare assieme e divertirsi per un paio d’ore».

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke.

Protagonista naturalmente è anche il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.

Quattro le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, tramite WhatsApp al 3463174634, via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

I concerti continueranno anche nei giorni a seguire.

Giovedì 28 luglio, ancora alle 19, tocca al senatore della musica palermitana Marcello Mandreucci e al suo format chitarra e voce “Confindential”. Accompagnato dall’inseparabile chitarra acustica, il cantautore palermitano svelerà al pubblico le coordinate del suo canzoniere. Una “solo-performance” dell’artista – a cui è stato assegnato nel 2020 il premio Rosa Balistreri – che prende il via, tra i passaggi legati alla propria formazione, che ne hanno influenzato gli ascolti e nella quale convivono anime differenti: quella anglo-americana del folk e della tradizione a stelle e strisce degli anni settanta, ai grandi riferimenti della canzone d’autore italiana, passando per De Andrè, Conte, De Gregori e Modugno. Un viaggio quindi sul filo della memoria collettiva musicale

Domenica 31 luglio, alle 19, il mese in musica si conclude con l’aperitivo e il Francesca Garofalo duo. Un tramonto domenicale all’insegna dei mitici anni Settanta di Stevie Wonder e non solo, che viaggerà lungo dei binari che porteranno a riascoltare anche brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Un elegante appuntamento piano e voce con Francesca Garofalo e Marco Modesto.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua anche ad agosto, sempre alle 19. Il 2 agosto serata con la Bossa nova e la musica brasiliana di Alessandro Panicola. Il 3 agosto spazio al pop dell’Alexandre Vella duo. Il 4 agosto concert chitarra e voce di Francesco Palazzolo. Il 7 agosto c’è Francesco Vannini con il suo concerto chitarra e voce. Il 9 agosto torna con la sua chitarra Marcello La Guardia. Il 10 agosto ci sono Non dire no duo con il loro tributo Lucio Battisti. L’11 agosto ritorna Fabrizio Lembo con il suo show acustico pop chitarra e voce). Il 16 agosto, direttamente dal Brasile arriva Fernando Syaman, che porterà il suo soul brasiliano chitarra e voce. Il 17 agosto ci sono i Gravità zero duo con la loro esibizione pop-acustica chitarre e voce). Il 18 agosto i Trinidad en vivo duo porteranno le atmosfere di Cuba. Il 21 agosto sarà il turno del Rupert duo. Il 23 agosto ci sono Butticè e Cirri. Il 24 agosto si torna alle atmosfere brasiliane con Vincenzo Palermo. Il 25 agosto spazio alla musica d’autore con Germano Seggio e il suo concerto chitarra e voce). Il 28 agosto nuovamente Francesco Vannini (acustico-pop chitarra e voce). Il 30 agosto ci sono Double C capitanati da Claudia Macca. Il 31 agosto torna la chitarra d’autore con Vincenzo Tusa. L’1 a fare da protagonista sarà Marcello Mandreucci.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.