Franco Miccichè è il nuovo sindaco di Agrigento con il 60,4%

Franco Miccichè, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di Agrigento. Ha vinto il turno di ballottaggio per le amministrative della città dei Templi e ha spodestato il sindaco uscente Calogero “Lillo” Firetto.

Franco Miccichè ha ottenuto il 60,43% delle preferenze, mentre l’ex primo cittadino si è fermato al 39,57%. Al neo sindaco i complimenti della deputata di DiventeràBellissima Giusi Savarino. “Sono contenta che ad Agrigento abbia prevalso il cambiamento eleggendo Franco Miccichè. Sono felice che Diventeràbellissima abbia segnato anche questa vittoria, come in tutte le altre città chiamate al voto autunnale in provincia. Al neo sindaco Franco Miccichè e a Claudia Alongi, Roberta Zicari e Gianni Tuttolomondo chiamati a rappresentare una comunità in crescita, vanno i miei auguri di buon lavoro e tutto il mio sostegno perché questa città, con una storia così illustre, possa avere un futuro di speranza”.