Franco Miceli candidato sindaco del centrosinistra, monta la fronda nel M5S

Il “fuoco amico” arriva dall’interno del mondo pentastellato, con i deputati regionali Giampiero Trizzino e Strada in salita per Franco Miceli, aspirante candidato sindaco del centrosinistra. Dentro il Movimento 5 Stelle divampa la polemica con i deputati regionali Giampiero Trizzino e Roberta Schillaci che stamattina, insieme con gli altri parlamentari del gruppo regionale e a numerosi esponenti nazionali di punta del Movimento, hanno incontrato su una piattaforma on line il presidente 5 Stelle, Conte.

“Nessun avallo, nessuna benedizione alla candidatura di Franco Miceli a sindaco di Palermo da parte di Giuseppe Conte” – ci tengono a sottolineare in un comunicato i deputati del M5S all’Ars . “Conte – dicono i due parlamentari – ha detto chiaramente che nessun avallo definitivo è stato mai pronunciato su Miceli, che se ci saranno altri candidati li vorrà conoscere, e ha riconosciuto l’opportunità di un ulteriore confronto con tutti i portavoce palermitani del Movimento. Quello che in pratica chiediamo noi da tempo. Ribadiamo la nostra forte perplessità per il metodo scelto nell’indicazione di Miceli, che sa di ‘carboneria’ più che di dialettica democratica e leale. Essenziale è, invece, un confronto, leale appunto, con la base”.