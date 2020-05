Fratelli d’Italia: a Caltanissetta e Gela arrivano Lo Vetere, Cavallo e Maniscalco

Anche in Sicilia si conferma il trend positivo di crescita del partito guidato da Giorgia Meloni che registra in queste ore qualificate adesioni a Caltanissetta e Gela. Nel capoluogo aderisce Michelangelo Lo Vetere, già consigliere comunale del Popolo delle libertà ed attuale presidente di Caltanissetta protagonista.

A Gela la già numerosa famiglia di Fratelli d’Italia si allarga con l’ingresso di Emanuele Maniscalco (in alto a sinistra) e Sara Cavallo (in basso a sinistra), il primo da sempre impegnato in politica, già eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, con un trascorso in Forza Italia di cui ha guidato il coordinamento cittadino gelese e la seconda, già consigliere comunale di Forza Italia e pronta, dopo l’interpretazione della norma regionale sulle amministrative e pronunciamento definitivo del Tar, a tornare in consiglio comunale dove si unirà a Sandra Bennici, già in carica per FDI.

“È stata una scelta maturata nel tempo e ben ponderata. Fratelli d’Italia ha grandi potenzialità grazie alla capacità di lavorare sui territori e radicarsi senza abbandonare la progettualità politica di più ampio respiro, come dimostrato anche in questa fase di emergenza nazionale in cui il partito si è distinto per concretezza e comprensione dei fenomeni economici e sociali – dichiarano Lo Vetere, Maniscalco e Cavallo -. Siamo pronti a dare il nostro contributo di idee e proposte per favorire ancor di più il radicamento territoriale del partito”. Sugli ingressi interviene anche Carolina Varchi, deputato FDI e responsabile nazionale delle Politiche per il mezzogiorno: “Gli ingressi qualificati degli amici nisseni e gelesi vanno ben oltre il trend positivo dei sondaggi che pure ci assegnano percentuali mai raggiunte prima e confermano il gradimento per l’attività che incessantemente portiamo avanti sui territori ed in tutte le assemblee parlamentari di cui facciamo parte. Benvenuti a bordo, certa che il loro apporto sarà di grande spessore e valore”.

Ad esprimere soddisfazione sono anche Angelo Cascino e Vincenzo Lo Muto, Fabrizio Macaluso e Totò Scuvera, rispettivamente dirigenti regionali e coordinatori cittadini di Caltanissetta e Gela.