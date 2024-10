Frattesi e Lautaro lanciano l’Inter, 3-0 in casa Empoli

EMPOLI (ITALPRESS) – La doppietta di Frattesi e il gol di Lautaro Martinez lanciano l'Inter che segna tre volte nella ripresa e stende l'Empoli al Castellani. Gara segnata dall'espulsione di Goglichidze che penalizza i toscani, ancora a secco di reti nelle cinque partite interne disputate in stagione. Per i nerazzurri tre punti pesanti che tornano a ridurre il gap con il Napoli capolista adesso distante quattro lunghezze. Due cambi per D'Aversa rispetto a Parma: titolari Cacace e Maleh al posto di Pezzella e Grassi. Davanti Fazzini e Solbakken a sostegno di Colombo. Anche Inzaghi non esagera con il turnover e conferma la coppia d'attacco Thuram-Lautaro Martinez. In mediana spazio per Frattesi e Darmian, in difesa c'è Bisseck. Possesso palla ospite, ma i padroni di casa concedono ben pochi spazi in avvio e vanno per primi al tiro con un diagonale di Solbakken, imbeccato da Anjorin, che Sommer blocca a terra senza difficoltà. Su calcio di punizione è più pericolosa l'Inter e Vasquez deve volare per dire di no alla conclusione di Dimarco, resa ancora più insidiosa da una deviazione di Ismajli. A cavallo di metà frazione due episodi chiave, entrambi decisi con l'intervento del Var. Con un'azione di sfondamento Darmian porta in vantaggio i suoi, ma con l'aiuto della tecnologia emerge un controllo di braccio del nerazzurro che vale l'annullamento del gol. Alla mezzora invece Serra richiama al monitor Marchetti per analizzare un fallo di Goglichidze su Thuram: l'arbitro di campo aveva inizialmente optato per l'ammonizione, ma dopo aver rivisto le immagini punisce con il cartellino rosso diretto il piede a martello del giocatore dell'Empoli. Con l'uomo in più l'Inter alza i giri del motore, Vasquez risponde ancora ad una punizione violenta di Dimarco, mentre un colpo di testa di Lautaro termina di poco a lato. D'Aversa toglie Solbakken e mette De Sciglio per provare a ritrovare equilibrio, ma alla prima chance della ripresa la squadra di Inzaghi trova il vantaggio: torre di Darmian per Frattesi che calcia dal centro dell'area di rigore e trova, anche grazie al tocco di un difensore, l'incrocio dei pali alla destra del portiere. Il gol spiana la strada definitivamente all'Inter condannando l'Empoli. Vasquez salva su Lautaro e Bisseck spara alto da ottima posizione, ma poco dopo proprio Martinez serve a Frattesi il pallone che il centrocampista della nazionale spedisce nuovamente all'angolino, questa volta in basso, dove il portiere non può arrivare. Nel finale Barella si mette in proprio e con un gran tiro sfiora la rete prima di recuperare e consegnare a Lautaro il pallone del 3-0 che consente all'argentino di diventare il miglior marcatore straniero (134 gol) nella storia nerazzurra. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xc9/gm/red 30-Ott-24 20:40