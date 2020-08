Friedkin Group nuovo proprietario dell’A.S. Roma

ROMA (ITALPRESS) – Dopo nove anni di James Pallotta, l'A.S. Roma cambia proprietà. Con un tweet, il club giallorosso annuncia l'inizio di una nuova era societaria. "Ufficiale: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell'AS Roma", è il 'cinguettio' dei capitolini. Il Friedkin Group ha annunciato l'acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l'86,6% del capitale sociale del Club e, inoltre, lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale. "Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell'A.S. Roma e, citando quanto scritto di recente da un fan, di 'rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell'universo calcistico'. È esattamente ciò che intendiamo fare – ha dichiarato Dan Friedkin, amministratore delegato e presidente di The Friedkin Group – Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell'anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente". Confermato il Ceo Guido Fienga. "Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell'AS Roma, calciatori, staff e tifosi, buona fortuna per il futuro – le parole del presidente uscente, James Pallotta – Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo livello. L'AS Roma è una squadra di calcio incredibilmente speciale ed io lascio numerosi ricordi indimenticabili". (ITALPRESS). mc/gm/red 17-Ago-20 18:45