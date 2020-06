Fs, con offerta estiva investimenti e rilancio del turismo

ROMA (ITALPRESS) – Prendera' il via il prossimo 14 giugno il nuovo orario estivo di Trenitalia. "In questa fase di ripartenza, in cui sono cambiate profondamente le nostre abitudini di mobilita', ci adatteremo a una nuova esigenza di mobilita' in cui diminuiranno i viaggi business e aumenteranno quelli legati al turismo", ha detto Tiziano Onesti, presidente di Trenitalia. Il rilancio del turismo nazionale, nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone e con la continua igienizzazione dei treni, sara' infatti la priorita' dell'azienda, come ha confermato Orazio Iacono, Ad di Trenitalia: "Si sta determinando sempre piu' un nuovo approccio al viaggio, con la persona al centro. C'e' sempre piu' consapevolezza verso il green, attenzione al turismo con nuove esigenze e nuove mete, soprattutto nazionali, ma anche un nuovo approccio digitale, che per noi e' un'altra priorita', come dimostra la nuova App Trenitalia". La principale novita' dell'orario estivo 2020 sono i nuovi collegamenti con Frecciarossa e Frecciargento da Reggio Calabria a Torino e Venezia, una nuova corsa con Frecciarossa 1000 che unisce Milano e Roma al Levante ligure, alla Versilia e all'Argentario e per la prima volta il Frecciargento che collega Firenze con la Puglia, senza cambi intermedi. "Secondo me l'arrivo del Frecciarossa da Torino a Reggio Calabria ha un grande valore simbolico per tutto il Sud Italia. Sia per sviluppare il turismo, settore maggiormente colpito dalla crisi e che noi possiamo aiutare molto, sia per migliorare l'accessibilita' di zone finora non toccate dall'alta velocita'", ha detto Gianfranco Battisti, Ad e direttore generale di Fs Italiane. Battisti ha anche annunciato un piano di investimenti aggiuntivi di 20 miliardi nel 2020, che serviranno anche a dare un contributo ad una piu' rapida ripresa del Paese. Inoltre, con l'orario estivo 2020, Trenitalia lancia la nuova App, che sara' disponibile da lunedi' 22 giugno sugli store Android e iOS. Tra le principali nuove funzionalita' c'e' il self check-in, disponibile in una prima fase per tutti i biglietti Frecce e InterCity e a breve anche per il trasporto regionale. Con la nuova App Trenitalia e' possibile acquistare il biglietto con pochi click e ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del treno. (ITALPRESS). trl/ads/red 12-Giu-20 19:39