Fuga di gas e scoppio in casa a Trapani, 3 feriti

TRAPANI (ITALPRESS) – Esplosione con tre feriti dopo una fuga di gas in via Corte 3 a Trapani. Sul posto i Vigili del Fuoco. L’incendio ha interessato la veranda coperta adibita a cucina di un appartamento al piano terra di un immobile costituito da due elevazioni. L’abitazione era invasa dal fumo e le fiamme hanno raggiunto la copertura realizzata con travi e doghe in legno, pannelli in pvc nonchè, mobili e pensili, suppellettili, elettrodomestici e masserizie. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e verificato che la deflagrazione è stata provocata da una fuga di gas metano di natura accidentale. Sono rimasti feriti la moglie del proprietario e i due figli maschi che sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo per le gravi ustioni riportate. Il rogo è scoppiato intorno alle 13.15 creando panico nel quartiere. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile sono proseguite per qualche ora. I carabinieri hanno aperto un’indagine volta a scoprire l’esatta dinamica dell’evento.

