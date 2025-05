Fumarola “La Cisl Sicilia propone un patto per lo sviluppo dell’isola”

PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna assolutamente utilizzare tutte le risorse di cui disponiamo, a partire dal Pnrr: non bisogna disperdere questo risultato positivo, piuttosto si deve insistere sugli investimenti che devono continuare a generare una buona occupazione”.

Così, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine del congresso regionale del sindacato, al San Paolo Palace Hotel a Palermo. “La Cisl Sicilia propone un patto per lo sviluppo dell’isola – continua Fumarola – Solo mettendo a fattore comune le diverse proposte e sedendosi ai tavoli di confronto si possono raggiungere obiettivi per stabilizzare e incrementare l’occupazione“.

“Il problema del lavoro delle donne va assolutamente risolto: parliamo di una risorsa non solo da inserire nel mercato del lavoro, ma da consolidare”, prosegue la segretaria generale della Cisl, che aggiunge: “Purtroppo una donna su cinque dopo la nascita del figlio abbandona la propria occupazione. Attraverso la contrattazione di secondo livello bisogna creare quelle tutele fondamentali alle donne per vivere la genitorialità e non rifiutare incrementi di carriera o straordinari: anche da questo si determina il Gender Pay Gap. Al contempo Regioni ed enti locali devono adottare delle scelte che incrementino asili nido e servizi alla persona, per fare in modo che questa conciliazione possa realizzarsi senza penalizzare le donne“.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS)