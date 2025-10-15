Funerali di Paolo Taormina alla Cattedrale di Palermo, Lagalla dispone il lutto cittadino

PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha disposto per la giornata di domani il lutto cittadino in memoria di Paolo Taormina, il giovane ucciso in via Spinuzza. Per la circostanza, quale ulteriore tangibile segno di partecipazione, i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz’asta. E’ quanto si legge in una nota del Comune.
L’Amministrazione comunale, prosegue la nota, invita tutti gli esercizi commerciali della Città a una simbolica astensione dalle attività dalle ore 10.30 alle ore 10.40, in concomitanza con l’inizio delle esequie presso la Cattedrale di Palermo.
