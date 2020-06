Furlan “Basta diatribe insensate sul Mes, non va sprecato un euro”

ROMA (ITALPRESS) – "Attraverso l'Europa avremo davvero tante risorse da dover investire. I soldi del Mes servono, spero si concludano queste diatribe insensate. Non va sprecato nemmeno un euro, servono obiettivi precisi per capire che responsabilita' deve assumersi ognuno di noi. Una volta tutto questo si chiamava concertazione, penso sia attuale rispolverare questo termine". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan a 24 Mattino su Radio 24 intervenendo sul tema del Mes e dei fondi UE per il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza coronavirus. "Per rilanciare il paese e' fondamentale l'ammodernamento delle nostre reti strutturali – ha aggiunto – ma anche il tema della conoscenza e' vitale per il futuro dell'economia del Paese. Abbiamo bisogno di atti riformatori per capire come distribuire risorse nel Paese: la riforma fiscale, l'ammodernamento della Pubblica Amministrazione, quella del sistema sanitario italiano. Ci saranno risorse europee – ha concluso Furlan – che guai a noi se non sapremo utilizzarle, e' il momento della responsabilita'". (ITALPRESS). spf/sat/red 15-Giu-20 09:06