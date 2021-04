Furto al Comune di Bagheria, rubati i computer dell’ufficio Tributi

Nuovo furto al Comune di Bagheria, ad essere presi di mira questa volta sono stati gli uffici dei Tributi, dove sono stati rubati alcuni computer. Ignoti, nella notte, si sono introdotti al piano terra dell’edificio comunale di corso Umberto I per intrufolarsi in tre diversi uffici al settore Tributi, da dove hanno portato via dei pc.

Già nei giorni scorsi era stato preso di mira il settore Urbanistica. “È evidente oramai che sembrano furti non casuali, mirati e collegati tra loro – sottolinea l’amministrazione comunale -. Si stanno colpendo uffici in settori strategici dove l’amministrazione comunale, senza clamore, sta portando avanti la sua azione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Alcuni filmanti delle telecamere presenti in Municipio e riguardanti un precedente furto sono già al vaglio degli inquirenti. L’amministrazione comunale, intanto, si sta muovendo “non solo per implementare la video-sorveglianza ma anche – spiega una nota – per prendere in considerazione la sorveglianza armata”.