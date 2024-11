Furto cavi di rame alla scuola Falcone di Palermo, lasciata al buio e senz’acqua

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo furto di cavi di rame alla scuola Falcone, nel quartiere Zen, a Palermo. Questa volta i ladri hanno rubato i cavi elettrici sotterranei, lasciando l’istituto scolastico al buio e senza acqua. Così, gli alunni stamane non sono potuti entrare nelle classi.

Il furto sarebbe stato commesso durante il ponte per le Festività dei defunti. Già in precedenza la scuola era stata presa di mira dei ladri di rame, che avevano portato via cavi esterni e grondaie.

