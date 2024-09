G7 Agricoltura di Ortigia, Veronafiere protagonista a Divinazione Expo 2024

VERONA (ITALPRESS) – Al G7 di Ortigia, Veronafiere promuove con le sue manifestazioni un futuro più sostenibile e innovativo per l’agroalimentare made in Italy. Dal 21 al 29 settembre, infatti, la Fiera di Verona partecipa a Divinazione Expo 2024, l’esposizione che si tiene in contemporanea al forum che riunisce i ministri dell’agricoltura e della pesca dei sette paesi più industrializzati del mondo. Fieragricola, Fieragricola Tech, Vinitaly, SOL-International Olive Oil Trade Show e Fieracavalli sono le rassegne sviluppate e organizzate direttamente da Veronafiere, protagoniste dell’expo realizzato in Sicilia dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Si tratta di brand fieristici che costituiscono un ponte tra imprese, istituzioni e mercati globali, supportando la valorizzazione internazionale di filiere che vanno da quella agricola, al vino, all’olio extravergine d’oliva, fino all’allevamento con la valorizzazione delle biodiversità.

“Essere presenti al G7 di Ortigia – spiega Federico Bricolo, presidente di Veronafiere – significa per noi ribadire l’importanza del sistema fieristico come motore di crescita e innovazione, sia a livello economico che sociale. Crediamo che il dialogo e il confronto, stimolati da eventi come questo, siano la chiave per trovare risposte concrete ai temi di sostenibilità e sviluppo, in particolare per un settore strategico come quello agroalimentare, in cui Veronafiere con le sue manifestazioni specializzate vanta una leadership consolidata in oltre 125 anni di attività”.

Nel corso di Divinazione Expo 2024, Veronafiere mette in campo con le proprie rassegne un calendario di iniziative, tra cui degustazioni di vino e olio, masterclass, momenti di formazione, attività di intrattenimento e anteprime sulle prossime edizioni delle fiere.

