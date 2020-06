Gaetano Armao: “Domani presenteremo il Def della Regione”

“Domani presenteremo il Def della Regione. Il credito alle imprese, dopo la crisi pandemica, assume un ruolo ancora più rilevante”. A dirlo è stato il vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao, durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di Banca Progetto, la banca on line controllata dal fondo californiano Oaktree specializzata nel sostegno a imprese e famiglie, che insieme a Fidimed ha lanciato ‘Easy Plus’ per finanziamenti rapidi sino a 300mila euro a Pmi italiane.

“Le misure che abbiamo adottato sia con Irfis-FinSicilia che con la legge di Stabilità regionale – ha aggiunto Armao – riequilibrano quelle adottate a livello statale che, purtroppo, non tengono conto delle specifiche difficoltà del Sud e della Sicilia e funzionano poco: dei pochi soggetti che avevano i requisiti per presentare domanda, nel 50 per cento dei casi non l’hanno avuto asseverata”.