Gal Elimos, facilitazione digitale e politiche sociali viaggiano insieme

TRAPANI (ITALPRESS) – La digitalizzazione alla portata di tutti. Grazie al lavoro del Gal Elimos, i cittadini dei 14 comuni della provincia di Trapani (Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e Vita) possono accedere a servizi che prima erano preclusi alle fasce deboli della popolazione grazie ai Punti di Facilitazione Digitale (17 fissi, più uno mobile, pienamente attivi nel territorio).

Oltre alla facilitazione digitale, il Gal Elimos punta anche sulle politiche sociali: nell’ambito del progetto “Welfare di Prossimità – Mobilità Garantita (Social Taxi)”, previsto dalla Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022, ha acquistato e consegnato quattro veicoli attrezzati per il trasporto sociale: i veicoli, modello Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV, dotati di pedana per disabili e trasmissione manuale a 6 rapporti, sono stati affidati ad altrettante realtà del terzo settore per l’organizzazione e la gestione di un servizio gratuito di trasporto sociale rivolto a cittadini fragili (anziani, persone con disabilità, pazienti parzialmente autosufficienti) residenti nei comuni del territorio GAL Elimos.

Il servizio, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consentirà agli utenti di raggiungere strutture sanitarie e socio-sanitarie per visite, esami o terapie, contrastando il rischio di isolamento sociale e facilitando l’accesso ai servizi essenziali in contesti territoriali spesso penalizzati dalla carenza di collegamenti pubblici.

“Anche attraverso questa misura il Gal dimostra la sua attenzione all’impatto sociale dell’introduzione di nuove tecnologie digitali standard, ovvero già affermate, nel territorio – commenta Liborio Furco, presidente del Gal Elimos -. Le politiche di sviluppo locale hanno senz’altro una ricaduta sulla popolazione, quindi l’impatto sociale deve essere considerato: in questo caso, in particolare, nei confronti della fascia di popolazione più anziana”.

Programma finanziato dal PNRR MISURA 1.7.2 RETE DI FACILITAZIONE DIGITALE.

– foto ufficio stampa Gal Elimos –

(ITALPRESS).