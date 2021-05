Gallinari trascina Atlanta al successo, ok Golden State e Lakers

ROMA (ITALPRESS) – Un Danilo Gallinari in grande spolvero e più che mai decisivo trascina Atlanta alla vittoria nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano firma nel secondo tempo 21 dei suoi 28 punti complessivi, permettendo agli Hawks di mettere al tappeto i Portland Trail Blazers per 123-114 di fronte agli oltre tremila spettatori della State Farm Arena. Per l'ex giocatore di Pavia e Milano, impiegato per un totale di 32 minuti, anche 8 rimbalzi e 2 assist. Il top-scorer della serata è però Damian Lillard, a referto per il quintetto ospite con 33 punti; applausi a scena aperta a Carmelo Anthony, che uscito dalla panchina infila 14 punti ed entra nella top 10 dei migliori realizzatori della lega professionistica nordamericana. Successo in trasferta per i Golden State Warriors, che espugnano lo Smoothie King Center battendo i New Orleans Pelicans per 123-108 con Stephen Curry capace di contribuire alla causa con un bottino personale di 41 punti. Solo 3' di partita per l'azzurro Nico Mannion, che realizza un assist. Affermazione sofferta per i Los Angeles Lakers: i campioni in carica, nell'impianto amico dello Staples Center, piegano i Denver Nuggets per 93-89 nonostante i 32 punti messi a segno tra gli ospiti dal serbo Nikola Jokic. Nella Western Conference, oltre ai Lakers, sono già qualificate ai play-off Utah Jazz, Phoenix Suns e Denver Nuggets; nella Eastern, certe invece della post-season i leader dei Philadelphia 76ers e i Brooklyn Nets. Altri risultati delle gare della notte italiana: Detroit Pistons-Orlando Magic 112-119; Washington Wizards-Indiana Pacers 154-141; Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 94-106; Memphis Grizzlies-New York Knicks 104-118; Utah Jazz-San Antonio Spurs 110-99. (ITALPRESS). mc/red 04-Mag-21 08:56