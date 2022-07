Gandini confermato presidente Legabasket per tre anni

BOLOGNA (ITALPRESS) – Umberto Gandini è stato confermato alla presidenza della Legabasket per un nuovo mandato di durata triennale le cui condizioni saranno definite nei prossimi giorni con la apposita commissione delegata dei club. Lo ha deciso l'assemblea che si é riunita oggi in modalità videoconferenza e che ha poi ratificato la permanenza alla LBA delle 14 formazioni aventi diritto e la ammissione delle due società neopromosse Scaligera Basket Verona e Basket Scafati in vista della nuova stagione 2022-23. "Sono estremamente contento e soddisfatto, ma soprattutto gratificato dalla rinnovata fiducia dei club della serie A" ha detto Gandini all'Italpress. "E' una fiducia che mi stimola a proseguire su quel lavoro iniziato nonostante due anni difficilissimi per tutti causa la pandemia, ma che già adesso comincia a fare intravedere i suoi frutti". "La riconferma di Gandini è il risultato della convinzione e della condivisione delle società per il lavoro svolto in questi anni di sua presidenza. In bocca al lupo al rieletto presidente e a tutte le società della nostra Serie A" le parole di congratulazioni del presidente della Fip Giovanni Petrucci. – foto ufficio stampa LBA – (ITALPRESS). gm/com 09-Lug-22 15:58