Ganna conquista l’oro mondiale nella prova a cronometro di Imola2020

IMOLA (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha vinto la prova a cronometro riservata agli Elite ai Mondiali di ciclismo di Imola2020. Coprendo la distanza di 31,7 chilometri, su un percorso con partenza e arrivo all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in 35'54", il 24enne corridore piemontese della Ineos Grenadiers ha preceduto di 27" il belga Wout Van Aert (argento) e di 30" lo svizzero Stefan Kung (bronzo). Niente storico tris per l'australiano Rohan Dennis, quinto con un ritardo di 40". Quattordicesimo l'altro azzurro Edoardo Affini a 1'32". Ganna, iridato su pista nell'inseguimento individuale nel 2016, 2018, 2019 e 2020, nel 2019 è stato campione nazionale a cronometro e medaglia di bronzo mondiale di specialità a Yorkshire. "Voglio festeggiare questo oro con la mia famiglia – le parole a caldo di Ganna, tricolore in carica nella disciplina e capace di regalare il primo oro all'Italbici in una prova iridata contro il tempo – Per me era un sogno, sono contentissimo. Ho avuto un grande supporto dalla macchina, ringrazio il mio team e la Nazionale e la Federazione. La pressione? Negli ultimi tempi ho cercato di tenerla lontana, sono abituato a vincere titoli mondiali su pista". (ITALPRESS). mc/red 25-Set-20 17:02