Gas, Pichetto “Fascia price cap Ue non funziona”

ROMA (ITALPRESS) – La fascia indicata da Bruxelles per il price cap "non funziona, è inapplicabile. Se noi prendessimo questa proposta di regolamento e la collaudassimo o se volessimo fare una simulazione su cosa è avvenuto durante l'estate, sarebbe inefficace. Come tale la proposta italiana fatta ieri e' dire: abbandoniamo un numero di tetto, determiniamo dei criteri di intervento, perché lo scopo fondamentale è avere criteri di intervento unitario da parte dell'Ue per evitare la speculazione". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine del XX Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Coldiretti. "Aspettiamo la decisione del Tar e ci opporremo al ricorso del Comune di Piombino. Noi abbiamo bisogno di quei 4-5 miliardi di metri cubi che verrebbero da Piombino pertanto la difficoltà per il 2023 ci sarebbe tutta", ha aggiunto. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xb1/ads/red 25-Nov-22 15:29