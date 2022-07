Gas, von der Leyen “Tra 2 settimane presenteremo un piano d’emergenza”

STRASBURGO (ITALPRESS) – "La Commissione Ue sta preparando un piano d'emergenza", se la Russia dovesse "interrompere totalmente la fornitura di gas". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. "In circa due settimane presenteremo questo piano. Lo stiamo preparando perché non vogliamo che in caso di emergenza ci siano interventi diversi a livello nazionale, come è accaduto all'inizio con il Covid". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 06-Lug-22 12:37