Genoa promosso in Serie A dopo un anno di B

GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa è promosso in serie A con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2-1 in casa contro l'Ascoli e il contemporaneo pari del Bari sul campo del Modena che fa rimanere i pugliesi a 8 punti di distacco dai genoani. Davanti al presidente della Lega di serie B Mauro Balata, la formazione di Gilardino, che torna in A dopo un anno, si è imposta grazie alle reti di Bani e Badelj, mentre è di Marsura il gol per l'Ascoli. "E' stata una cavalcata incredibile, un sogno raggiunto grazie a questi ragazzi e a questo pubblico che ci ha sempre sostenuto. E' stato qualcosa di unico e straordinario. Mi commuovo perchè questo è uno sport incredibile, aver riportato il Genoa in Serie A rimarrà nella storia, ma rimarranno nella storia questi ragazzi che si sono sacrificati con un attaccamento incredibile" le parole del tecnico Alberto Gilardino dopo la promozione. "E' difficile che una squadra in un solo anno ritorni in A, ci siamo riusciti. E' importante per tutti, adesso è giusto gioire e festeggiare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 06-Mag-23 16:21