Germano Seggio Guitar solo il 25 agosto al Coast to Coast Ausonia a Palermo

Un uomo, la sua chitarra, il suo senso della vita trovato in questo strumento.

Possono così riassumersi i primi 40 anni di carriera di Germano Seggio, che suonerà giovedì 25 agosto alle 19, all’ora dell’aperitivo, al “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Seggio porterà il suo guitar solo show intitolato “Reverse”. Seggio con la sua musica, che definisce «Instrumental “Guitar Oriented», partirà da sé stesso con i brani del suo ultimo disco “Alta Quota” per arrivare a Charlie Parker e Miles Davis passando per Jimi Hendrix, Sting e toccando anche Pino Daniele. Un percorso storico volutamente invertito, per raccontarsi artisticamente e potete capire chi e come lo ha influenzato stilisticamente nei suoi 40 anni “suonati”.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke.

Protagonista naturalmente è anche il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a metà settimana.

Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

Gli spettacoli all’ora dell’Aperitivo riprenderanno nei giorni successivi

Domenica 28 agosto, nuovamente alle 19, torna Francesco Vannini. Il cantautore palermitano porterà il suo show chitarra e voce “Il giro del pop”, che il cantautore definisce «un concerto che percorre in maniera randomica la storia del pop italiano ed internazionale, andando a pescare classici senza tempo, perle dimenticate, tormentoni e meteore delle classifiche, buoni per cantare assieme e divertirsi per un paio d’ore». In scaletta brani dagli U2 ai Pinguini Tattici nucleari, passando per Coez e Jovanotti.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua anche nelle settimane successive, sempre alle 19. Il 30 agosto ci sono Double C capitanati da Claudia Macca. Il 31 agosto torna la chitarra d’autore con Vincenzo Tusa. L’uno settembre a fare da protagonista sarà Marcello Mandreucci.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.