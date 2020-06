Gervaso, l’ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Ultimo saluto a Roberto Gervaso nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma, dove oggi si sono svolti i funerali. Nei giorni scorsi era stata allestita la camera ardente in Campidoglio. Lo scrittore e giornalista e' morto il 2 giugno scorso in ospedale a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per l'aggravarsi di una malattia che stava combattendo da un paio di anni. La bara e' uscita dalla chiesa tra gli applausi delle gente. La notizia della scomparsa di Roberto Gervaso era stata data dalla figlia Veronica, giornalista: "Sei stato il piu' grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassu'. Io ti portero' sempre con me. Addio". (ITALPRESS). mgg/red 06-Giu-20 15:10