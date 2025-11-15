Gesap, Battisti: “Nessuno ha mai ipotizzato un utilizzo duale o militare dell’aeroporto di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nessuno, in nessun momento, ha mai ipotizzato un utilizzo ‘duale’ o militare dell’aeroporto di Palermo. Lo scalo Falcone Borsellino è e rimarrà un’infrastruttura esclusivamente civile”. Così Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell‘aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, in merito alla nota dei consiglieri comunali del M5S Concetta Amella, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo.

“Il riferimento fatto nei recenti interventi – spiega – riguardava in generale il dibattito internazionale sulle infrastrutture strategiche aeroporti, porti, ferrovie, autostrade che è un tema affrontato anche nella tavola rotonda con McKinsey e il Centro Studi Americani, dove si è discusso di resilienza, sicurezza e nuovi scenari globali”.

“Nessuna di queste riflessioni ha alcuna ricaduta operativa sullo scalo di Palermo. Gesap sta lavorando unicamente allo sviluppo dello scalo civile, con investimenti, nuove rotte, più servizi e piena trasparenza istituzionale. Il confronto con il territorio è sempre aperto, ma è importante evitare ricostruzioni non corrispondenti alla realtà”, conclude Battisti.

-Foto IPA Agency-

