Ghirelli “Si giochi, il calcio e’ una trincea di valori”

PALERMO (ITALPRESS) – "Si giochi, il calcio e' e deve essere una trincea avanzata di valori". E' l'appello che il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli manda al mondo del calcio in questo momento particolare del Paese che sta affrontando l'emergenza coronavirus. "Bisogna che il calcio viva per intero questo momento molto particolare, che si metta in sintonia con il Paese, fermo restando l'osservanza delle norme per la salvaguardia della salute che resta prioritaria – ha detto all'Italpress -. Noi come Lega Pro abbiamo anche aperto alla tv in chiaro queste gare perche' il calcio ha anche la missione sociale di assicurare e dare tranquillita', deve essere una trincea avanzata di valori, un momento per liberarsi dalle paure e dalle preoccupazione" ha detto Ghirelli. "Sapendo di concedere quelle due ore come spazio di tranquillita' per tanta gente. Noi svolgiamo una funzione sociale di estrema delicatezza e importanza al di la' della nostra volonta'. E quindi anche tutte le dichiarazioni devono essere indirizzate verso questo ruolo di responsabilita' rispetto al nostro ruolo di infondere tranquillita', serenita', svago. Il nostro Paese ne ha bisogno in questo momento particolare". (ITALPRESS). gm/red 08-Mar-20 10:37