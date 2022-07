Giappone, l’ex premier Abe è morto

ROMA (ITALPRESS) – L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto. Era stato colpito poco prima da un attentatore armato di una pistola artigianale. Abe era apparso subito in condizioni molto gravi. Secondo quanto riferito dai medici, è morto per una "grande emorragia" provocata da due ferite. A sparare è stato un 41enne ex membro delle Forze della marina nipponica, per motivi ancora sconosciuti. L'uomo è stato arrestato poco dopo. Abe era impegnato in un comizio a Nara, capoluogo dell'omonima prefettura, in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 08-Lug-22 11:28