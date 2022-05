Giorgi elimina Sabalenka ed è agli ottavi a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo Martina Trevisan, anche Camila Giorgi si qualifica per gli ottavi di finale al Roland Garros femminile, secondo Slam del 2022 in corso sulla terra rossa parigina. La 30enne di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, si è imposta in rimonta sulla bielorussa Aryna Sabalenka, n.7 Wta e del torneo, con il punteggio di 4-6 6-1 6-0, maturato dopo un'ora e 42 minuti di gioco. L'azzurra sfiderà per un posto nei quarti la russa Daria Kasatkina, 20esima forza del tabellone, che ha liquidato la statunitense Shelby Rogers per 6-3 6-2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Mag-22 16:22