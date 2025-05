Giornata dell’Europa, Schifani “Celebriamo il nostro ruolo nella nascita dell’Unione Europea”

PALERMO (ITALPRESS) – “In occasione della Giornata dell’Europa, rivolgo un saluto a tutti i cittadini siciliani ed europei. Il 9 maggio è una data simbolica: celebriamo i valori su cui si fonda l’Unione Europea – pace, solidarietà, libertà, cooperazione – e ricordiamo il cammino che ha trasformato il nostro continente da teatro di conflitti a spazio di dialogo e di diritti condivisi. Proprio la Sicilia ha avuto un ruolo centrale in questa storia. Era il giugno del 1955 quando Messina ospitò una conferenza destinata a cambiare il futuro dell’Europa. Attorno al tavolo sedevano i sei Paesi fondatori. A guidare quell’incontro fu un grande siciliano, il ministro degli Esteri Gaetano Martino, messinese, che con visione e determinazione contribuì a gettare le basi per i Trattati di Roma del 1957. La Conferenza di Messina fu l’inizio del cammino verso l’Europa unita”. Lo ricorda il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Oggi, a settant’anni da quel momento – continua – la Regione Siciliana celebra con orgoglio questo anniversario con un grande evento in programma a Taormina nel mese di giugno. Non sarà solo una commemorazione, ma un’occasione per riflettere sul futuro dell’Europa e sul ruolo strategico che la Sicilia può continuare a svolgere come ponte tra Nord e Sud, tra Oriente e Occidente. Celebriamo dunque la Festa dell’Europa come un impegno rinnovato verso un continente più unito, più forte, più vicino ai cittadini. La Sicilia, culla di culture e di civiltà, è pronta ancora una volta a essere protagonista di questo cammino”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).