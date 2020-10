Giro d’Italia, domani sui Nebrodi ultima tappa siciliana

Tappa breve, la quarta di domani del Giro d’Italia che lascerà la Sicilia per approdare in Continente, come si dice sull’isola. Appena 140 chilometri ma con un Gran premio della montagna di terza categoria, Portella Mandrazzi in cima ai Nebrodi, 1.125 metri slm ma di moderata pendenza.

La carovana scorrerà da Catania a Fiumefreddo costeggiando lo Jonio, per poi iniziare la salita che porterà al valico che dà sul Tirreno. Strade ampie e veloci quanto dissestate per il traffico pesante sulla statale 113 Settentrionale sicula, che i ciclisti imboccheranno dal bivio di Furnari per seguirla fino a Villafranca Tirrena. E il giorno dopo inizia la Calabria, quinta tappa Mileto-Camigliatello Silano, 225 km.