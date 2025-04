Giura all’Ars il nuovo assessore Colianni “Mi metterò subito al lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) – Il nuovo assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha giurato questo pomeriggio a Sala d’Ercole, dinnanzi al presidente della Regione Renato Schifani, e a quello dell’Ars, Gaetano Galvagno, ed è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni.

Colianni ha preso il posto di Roberto Di Mauro che ha rassegnato le dimissioni. “Ringrazio il presidente Schifani – ha detto l’assessore – per la fiducia attribuitami. Mi è stata affidata la responsabilità di un assessorato strategico che si occupa di temi come i servizi di pubblica utilità e il ciclo dei rifiuti, importanti per i cittadini e per gli enti locali. Abbiamo una grande opportunità, fornita dalla mole di risorse a nostra disposizione a partire dai fondi comunitari. Mi metterò subito al lavoro, in continuità con quanto fatto dal mio predecessore che ringrazio per il suo impegno, perché questi stanziamenti possano essere utilizzati al meglio, nell’interesse della Sicilia”.

