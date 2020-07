“Gli anni piu’ belli” di Muccino torna al cinema

ROMA (ITALPRESS) – "Gli anni piu' belli" di Gabriele Muccino torna al cinema dal 15 luglio. "Considero Gli Anni Piu' Belli uno dei miei film piu' riusciti – afferma il regista – Il risultato ottenuto quando e' uscito al cinema lo scorso 13 febbraio e' stato fantastico e cosi' la reazione del pubblico. Il suo viaggio, sospeso dopo pochi giorni a causa della pandemia e dalla chiusura forzata delle sale, riprende il 15 luglio. Il pubblico che non ha fatto in tempo a vederlo sul grande schermo avra' questa bellissima seconda opportunita'. Ringrazio per questo sinceramente i produttori, Marco Belardi, Rai Cinema, Leone Film Group e la 01 che lo distribuisce, per credere ancora tanto nel film di cui vado cosi' fiero e nel quale sono stato accompagnato da straordinari talenti". (ITALPRESS). mgg/com 09-Lug-20 14:30