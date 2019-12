GLOBE SOCCER AWARDS, RONALDO GIOCATORE DELL’ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo giocatore dell'anno. L'attaccante portoghese della Juventus ha vinto il "Best Men's Player of the Year" ai Globe Soccer Awards 2019 organizzati dalla Bendoni Communication per il Dubai Sports Council battendo la concorrenza di Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. "Devo ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei amici, i miei compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente" ha detto Ronaldo dopo aver ricevuto il premio. Dopo una stagione stellare con il Lione, la campionessa inglese Lucy Bronze ha sollevato il premio dedicato alla Best Women's Player of the Year. Per il momento del Best Coach of the Year e' stato invece l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio. Non a caso e' stato proprio il Liverpool ad essere riconosciuto quest'anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the Year. Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato per la nona volta Jorge Mendes. Insieme con lui sul palco anche il suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe '99 Joao Felix, vincitore del premio come Best Revelation Player. Tra gli arbitri invece e' stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie Frappart, giudice di gara nonche' primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019). (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-19 20:50