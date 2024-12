Goggia seconda a Beaver Creek al rientro in Coppa del Mondo

BEAVER CREEK (USA) (ITALPRESS) – È un grande ritorno sugli sci quello di Sofia Goggia, che sfiora la vittoria nella discesa di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. L'azzurra, dopo 313 giorni di stop per l'infortunio a tibia e malleolo della gamba destra, chiude al secondo posto (1'32"54) a soli 16 centesimi dall'austriaca Cornelia Huetter (1'32"38). Prova solida di Goggia, podio numero 55 in carriera, con una sciata molto pulita e senza sbavature. "Ho fatto una gara buona, non eccelsa. Sono riuscita a sciare più discretamente sui miei piedi nella parte alta. Avendo sempre fatto fatica nelle due prove dei giorni scorsi, oggi sono stata molto accorta. Ho sciato all'80% del mio potenziale. Resta comunque un ottimo risultato per il quale avrei firmato alla vigilia, l'avere lasciato giù quei 16 centesimi nell'ultima parte che mi sono costati la vittoria, mi spingerà a fare il massimo per il supergigante di domenica", le parole della fuoriclasse bergamasca. Arriva il 91° podio per la svizzera Lara Gut-Behrami, terza a 0"34 da Huetter. Giornata estremamente positiva per i colori azzurri. Marta Bassino è settima a 0"64 e Federica Brignone nona a 0"87. Bene anche Laura Pirovano (11^ a 0"89) e Roberta Melesi, 18^ a 1"57, nonostante il pettorale numero 42, con il miglior risultato in carriera in discesa. Più staccate Elena Curtoni (24^ a 2"00), anche lei al ritorno alle gare dopo un anno di stop, Nadia Delago (27^ a 2"30), Sara Thaler (37^ a 2"76), Nicol Delago (38^ a 2"77) e Vicky Bernardi (40^ a 2"95). Diversi pettorali alti nelle prime posizioni. La statunitense Lauren Macuga è quarta (+0"52) con il 27, l'austriaca Ricarda Haaser è quinta (+0"56 e miglior piazzamento in carriera in discesa) con il 37, e la ceca Ester Ledecka sesta (+0"60) con il 24. In top ten anche la svizzera Michelle Gisin (8^ a 0"72) e la slovena Ilka Stuhec (10^ a 0"88). Ottime prove dell'americana Breezy Johnson, 13^ con il pettorale numero 32 (+1"33), e della svizzera Jasmina Suter, 16^ con il 40 (+1"52). Punti importanti per la francese Romane Miradoli che, nonostante i problemi alla schiena che la affliggono negli ultimi mesi, riesce a strappare un buon 19° posto (+1"63). Qualche sbavatura di troppo per l'austriaca Nina Ortlieb, che non va oltre la 22^ posizione a 1"86 da Huetter. Il pettorale numero 1 di giornata Laura Gauche è 28° a 2"37 dalla vetta. In grande difficoltà la tedesca Emma Aicher che, dopo le ottime prove in slalom e gigante, è 43^ a 3"60. Forfait dell'ultimo minuto per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Unica ad uscire la svizzera Joana Haehlen. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/mc/red 14-Dic-24 21:18