Goleada Atalanta a Lecce, 7-2 con tripletta di Zapata

LECCE (ITALPRESS) – Calcio champagne, la Dea continua a volare. Un'altra splendida prestazione da parte dell'Atalanta che travolge il Lecce al Via del Mare per 7-2. In una domenica di A caratterizzata da sole due partite, a causa dei numerosi rinvii per emergenza coronavirus, e' l'Atalanta di Gasperini a dare spettacolo con i colpi di Duvan Zapata (tripletta per lui) e le magie di Josip Ilicic. Nel finale in gol anche l'ex Muriel e Malinovskyi. Terza vittoria di fila, la quarta nelle ultime cinque gare per i nerazzurri che consolidano il quarto posto. Inizio devastante da parte dell'Atalanta che controlla il possesso fin dai primi minuti di gioco e sfrutta i numerosi errori di carattere tecnico commessi dai pugliesi. Su tutti spicca quello di Donati che al 17', sugli sviluppi di un corner degli ospiti, devia di testa nella propria porta il cross di Ilicic regalando di fatto il gol dell'1-0 agli avversari. Cinque minuti piu' tardi il raddoppio della Dea: Ilicic trova a centroarea Zapata che di testa fa 2-0. Il Lecce si sveglia e trova il pari prima dell'intervallo con Saponara e Donati, ma nella ripresa c'e' solo l'Atalanta, in gol con Ilicic e altre due volte con Zapata. Nel finale l'applauditissimo ex Muriel e Malinovskyi per il definitivo 7-2. Il Lecce resta quintultimo a quota 25. (ITALPRESS). fsc/red 01-Mar-20 17:09