Governo, Crimi “Adesso faremo parlare i nostri iscritti”

ROMA (ITALPRESS) – "Nelle prossime ore verificheremo l'aspetto complessivo e la configurazione di governo che il professor Draghi intende adottare. Faremo parlare i nostri iscritti che ci daranno indicazioni in questa direzione o in un'altra. Come abbiamo sempre fatto contiamo nell'intelligenza collettiva per fare la scelta giusta nell'interesse del Paese". Lo ha detto il capo politico del M5S, Vito Crimi, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. "Abbiamo affrontato il tema del Mes – ha spiegato Crimi -, è stato molto chiaro in questo senso, una misura come il Mes va fatta se c'è una convenienza e dei motivi per utilizzarlo e non ci sono ad oggi. Infatti non è stato neanche minimamente citato nella sua elencazione di intenzioni di programma dell'azione governativa". "L'interlocuzione è proseguita e abbiamo ascoltato le idee base di programma, le riforme e gli ambiti entro il quale intende esercitare l'azione di governo – ha proseguito -. Abbiamo trovato una serie di spunti sulle cose che avevamo già anticipato ma la cosa più importante era che l'azione di governo si concentrasse e che avesse come pilastro la transizione ambientale ed energetica". (ITALPRESS). tan/ads/red 09-Feb-21 19:48