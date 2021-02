Governo, Crimi “Ci saremo con lealtà ma serve maggioranza politica”

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un governo ci saremo sempre con lealtà". Lo ha detto il reggente del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, al termine della consultazione del Movimento 5 Stelle con il presidente del Consiglio designato, Mario Draghi. "Adesso ci aspettiamo una sintesi – aggiunge – cercare di capire se sono state superate alcune criticità che c'erano fino a martedì, con l'impossibilità di ricucire con una piccola parte della ex maggioranza. Abbiamo dato la disponibilità a valutare se ci sono le condizioni per prendere parte a un esecutivo e questa disponibilità la verificheremo quando ci ritroveremo per comprendere il quadro". Per Crimi "serve una maggioranza politica solida che possa sostenere un governo solido, superando quelle criticità che hanno portato alla fine del governo Conte 2 che non dimentichiamo. Quegli atti, fatti da una piccola forza politica dell'ex maggioranza, sono presenti ma siamo pronti a superarli per l'interesse del Paese". (ITALPRESS). mac/mgg/red 06-Feb-21 15:29