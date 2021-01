Governo, Crimi “Conte scelta indiscutibile, serve cronoprogramma”

ROMA (ITALPRESS) – "Con il presidente Fico abbiamo avuto un colloquio abbastanza approfondito. Abbiamo toccato tutte le questioni per formazioni di questo Governo. Abbiamo posto un'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi che dia un'indicazione certa del lavoro da svolgere". E' quanto dichiarato da Vito Crimi, capo della delegazione del Movimento5Stelle a Montecitorio al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. "Un percorso sottoscritto solennemente da tutte le forze politiche che intendono partecipare al percorso. Necessario dare una risposta alla crisi pandemica. Ci deve essere prosecuzione e miglioramento dei ristori e delle modalità delle risorse. Abbiamo ribadito che la scelta del presidente Conte come guida del Governo è per noi scelta indiscutibile, è frutto di sintesi e equilibrio. E' su quella figura che riteniamo si possa costruire grande lavoro. Bisogna riprende temi come la Riforma Costituzionale. Chiediamo che siano accantonati temi provocatori, che creano spaccature, come il MES che non ha una maggioranza. E' un tema da togliere dall'agenda. Vorremmo partire all'agenda 2021-2023 cioè la bozza di lavoro che è nato dopo il tavolo del 5 novembre. Abbiamo ribadito che siamo pronti ad affrontare questa sfida partendo dalle forze che hanno sostenuto il Governo nell'ultimo anno e mezzo". (ITALPRESS). mgg/com 30-Gen-21 18:12