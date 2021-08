Governo, Letta “Durigon si dimetta”

ROMA (ITALPRESS) – "È profondamente sbagliato mettere zizzania dentro il Governo, soprattutto nei confronti del ministro dell'Interno, che sta facendo un lavoro importante e delicato. Noi la sosteniamo e soprattutto chiediamo serietà, anche a Salvini. E serietà oggi vuol dire una sola cosa: il sottosegretario Durigon deve dimettersi". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro elettorale a Castellina in Chianti, a proposito della sovrapposizione della questione Durigon con le critiche della Lega al ministro Lamorgese. "L'apologia di fascismo – ha aggiunto – è incompatibile con il ruolo di Durigon e, dunque, con la sua presenza al Governo. Credo sia chiaro a tutti. E penso che in un momento come questo il governo debba occuparsi di questioni reali. L'uscita dalla pandemia, il rilancio del Paese, l'economia e la messa in sicurezza delle scuole: di queste cose si deve parlare. E che si debba perdere tempo dietro una situazione che andrebbe risolta il più rapidamente possibile – ha concluso – mi sembra davvero paradossale". (ITALPRESS). ads/sat/com 25-Ago-21 16:06