Governo, Lollobrigida “Siamo in dirittura finale per l’accordo”

ROMA (ITALPRESS) – "Lo scontro, come lo definite, non è stato tanto tra Meloni e Berlusconi, ma con una parte di Forza Italia, che anche a giudicare dagli atteggiamenti e dalle parole del Cavaliere, considererei minoritari…". Così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida, in un'intervista al Corriere della Sera, in merito all'incontro chiarificatore tra i leader di Fdi e Forza Italia. "Ovviamente per Giorgia è una grande sfida quella di guidare il governo, ma lo è anche per Berlusconi, il fondatore del centrodestra. Lui può riconfermare l'importanza di Forza Italia in quel progetto che è sempre stato il suo – spiega Lollobrigida -: unire forze liberali e conservatrici per il governo del Paese, che mai come oggi è indispensabile per risollevare un Paese in sofferenza. In tantissimi ci hanno fatto arrivare la richiesta di non dividerci, di fare ciò per cui ci hanno votato. Due leader come Meloni e Berlusconi non possono non rispondere ai richiami degli elettori". Ieri "c'è stato un chiarimento tra due persone che si conoscono da 20 anni, che hanno già avuto screzi in passato e anche momenti difficili, ma che hanno sempre saputo ricucire sedendosi attorno a un tavolo – prosegue -. Ci sono state incomprensioni, è chiaro. Ma sono appunto superabili: anche stavolta, gli avvoltoi che stavano girando attorno hanno dovuto cambiare preda". Alla domanda se l'accordo per il governo sia chiuso, l'esponente di Fdi risponde così: "Ci saranno altri incontri immagino, non credo fra i leader almeno non prima che il capo dello Stato aprirà le consultazioni, dove andranno tutti insieme. Ma sì, siamo in dirittura finale". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 18-Ott-22 08:37