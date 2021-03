Governo Musumeci, via libera della commissione Bilancio alla Legge di stabilità

La commissione Bilancio dell’Ars ha approvato, con ampia maggioranza, il disegno di legge di Bilancio di previsione proposto dal governo Musumeci. Dopo la votazione, la Commissione è passata all’esame del disegno di legge di stabilità.

“Siamo al lavoro sui documenti finanziari con attenzione – sottolinea l’assessore all’Economia Gaetano Armao -. Per quanto concerne l’annunciata impugnazione avverso alla legge 33/2020 relativa alle ‘variazioni di bilancio’, ho il dovere di precisare che ad oggi non è stato notificato alcun ricorso, sebbene il termine per la proposizione sia scaduto lunedì. Va quindi proseguito, senza polemiche ed esitazioni, l’esame dei documenti finanziari nella considerazione che le questioni prospettate, nella proposta di impugnativa del Ministero dell’Economia, riguardino profili squisitamente formali e non di ordine economico sostanziale”.

Armao ha fatto sapere di essere in contatto con il ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini e con il competente dipartimento “per risolvere le questioni formali con il Mef, peraltro in gran parte superate. Procediamo – ha aggiunto il vicepresidente della Regione – con l’esame dei documenti per giungere al più presto in Aula”. Sulle critiche sollevate dall’opposizione, l’assessore all’Economia ha sottolineato che si tratta “di affermazioni volte a creare polemiche sterili in un momento nel quale a livello nazionale, invece, prevalgono la coesione e la responsabilità, trovandoci in un periodo drammatico sia per l’Italia sia per la Sicilia”.