Governo, Salvini “Letta non deve provocare quotidianamente”

ROMA (ITALPRESS) – "Dal presidente della Repubblica, Mattarella, ci è stato chiesto un atto di responsabilità, per questo lavoriamo insieme al Pd. Oggi il presidente Draghi viene in Parlamento a presentare il Pnrr, noi ci stiamo lavorando giorno e notte, essere al governo significa partecipare al futuro del paese, a volte vinci le tue battaglie, a volte le perdi. Il coprifuoco è una scelta giusta? Secondo me no, è inutile massacro morale ed economico al paese, eliminiamo questo coprifuoco. La raccolta di firme che abbiamo promosso non è un'iniziativa partitica, serve a far capire che la gente ha voglia di libertà". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. "Prima rimettiamo in piedi il paese poi torniamo a dividerci – ha aggiunto -. Alcune scelte, non scientifiche, del ministro Speranza non mi sono piaciute perchè sono scelte ideologiche non scientifiche. Mozione di sfiducia? Su una commissione d'inchiesta penso ci siano i numeri in Parlamento, sulla mozione no". Salvini ha ricordato: "Quando mi hanno chiesto se fossi disponibile a stare in un governo che rilanciasse l'economia ho detto sì. Con 120mila morti l'ultima cosa che mi interessa sono i sondaggi e il consenso, però Letta non deve provocare quotidianamente". (ITALPRESS). ror/sat/red 26-Apr-21 09:14