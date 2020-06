Gravina “Riportare i tifosi allo stadio l’ultimo tassello che manca”

ROMA (ITALPRESS) – "Se l'evoluzione della curva epidemiologica ce lo consentira', vedere i nostri tifosi dentro gli stadi e' l'ultimo tassello che potrebbe dare un senso concreto, reale di ritorno alla normalita'". E' l'auspicio del presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno. "Significherebbe aver superato questo momento di difficolta' – ha aggiunto il presidente federale – Per ora limitiamoci ad auspicare l'idea di cominciare a far entrare un po' di tifosi all'interno dei nostri stadi, come sta accadendo nel mondo della cultura, del teatro, sia all'aperto che al chiuso". Gravina spera anche di mettere mano a breve a una riforma del mondo del pallone. "Tutti insieme oggi abbiamo una grande responsabilita' verso il calcio come sistema. Ciascuna componente deve fare un piccolo passo indietro per farne tantissimi in avanti. Bisogna alzare l'asticella della qualita' del nostro sistema: una riforma di sistema non e' piu' procrastinabile, e' urgente e indispensabile, un'esigenza reale che dobbiamo realizzare. E' arrivato il momento di dare un senso a questa crisi, sarebbe gravissimo farsi sopraffare da questa crisi senza governarla e senza prendere spunto da questo momento per creare i presupposti di una vera e propria riforma". (ITALPRESS). glb/red 15-Giu-20 10:21